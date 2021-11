Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

È dell’1,2% il tasso di positività rilevato oggi in Puglia: 251 i nuovi casi su 20339 tamponi processati. Oltre il 40% del totale dei positivi è stato riscontrato nella provincia di Bari (106 casi). Poco meno della metà (48) i contagi registrati nel Tarantino, 37 nella provincia di Lecce, 35 in quella di Foggia, 23 nel Brindisino. A questi si aggiungono 1 caso fuori regione e 6 di provincia non definita. Altri 5 casi precedentemente assegnati alla provincia di Bat sono stati rimossi dal database.

Uno il decesso accertato oggi, mentre sale a 3227 il numero di persone attualmente positive. Invariato il dato dei ricoverati, ma (rispetto a ieri) con una diversa distribuzione tra area medica e terapia intensiva: sono 20 le persone in rianimazione, 143 in area non critica.