Coronavirus, 249 nuovi casi in Puglia. Con 93 positivi, la Capitanata registra il più alto numero di contagi giornalieri

Oggi in Puglia, su 19343 tamponi, sono stati registrati 249 nuovi casi Covid ma nessun decesso.

Foggia si conferma la provincia più colpita: ben 93 i nuovi positivi rilevati; 58 i casi nel Barese, 34 nella Bat, 28nella provincia di Brindisi, 25 nel Leccese, 10 nel Tarantino. A questi si aggiungono un caso fuori regione e 1 di residenza non definita.

Ben 4600 le persone attualmente positivi. Di queste 139 risultano ricoverate in ospedale in area non critica, mentre 21 sono in terapia intensiva.