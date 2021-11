Coronavirus, 28 nuovi positivi nel Foggiano: lieve calo dell'incidenza in Puglia

Resta stabile la curva dei contagi in Puglia: nella giornata di oggi sono 224 i casi positivi rilegati su quasi 21mila tamponi (1,1% il tasso di positività). Ben 75 i casi registrati nella provincia di Bari, 8 nella Bat, 30 nel Brindisino, 47 nella provincia di lecce e 32 in quella di Taranto. Sono invece 28 i foggiani risultati positivi. Infine, per altri sei casi è in corso l'identificazione della provincia di appartenenza, mentre 2 casi precedentemente identificati come fuori regione sono stati riclassificati e riattribuiti.

Dall'inizio dell'emergenza sono 6844 le persone decedute (1 nella giornata di oggi). Resta quasi invariato il dato delle persone attualmente positive (3139), mentre salgono lievemente i contagiati per i quali si è reso necessario il ricovero: 146 sono in area non critica, 17 in terapia intensiva.

Con i casi di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 31,9 casi per 100mila abitanti, in calo rispetto alla precedente settimana quando si rilevò una incidenza di 35,1. Tuttavia, la flessione non certifica una regressione del numero di contagi, in considerazione del più basso numero di tamponi effettuato nelle giornate di lunedì e martedì (circa 13mila in meno) che hanno gioco forza abbassato il numero delle positività riscontrate. Resta ferma all'1% il rapporto settimanale tra test effettuati e casi riscontrati.