Coronavirus, picco settimanale di contagi in Puglia: altri 105 nuovi positivi nel Foggiano

Oggi in Puglia, su 23422 tamponi, sono stati registrati 369 casi e 2 decessi. Il tasso di positività arriva all’1,6%.

Anche oggi Foggia è la provincia più colpita: ben 105 i nuovi positivi rilevati; 88 i casi nel Barese, 10 nella Bat, 61 nella provincia di Brindisi, 50 nel Leccese, 49 nel Tarantino. A questi si aggiungono 5 casi fuori regione e 1 di residenza non definita.

Sale di 8 unità il numero complessivo dei ricoverati (144 da 136): 133 sono in area non critica, 21 in terapia intensiva.