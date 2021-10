Coronavirus: in Puglia 184 nuovi casi e un decesso, nel Foggiano oggi altri 31 positivi

Sono 184 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid19 riscontrati oggi in Puglia su 19019 tamponi processati. Il più alto numero di nuovi casi si registra in provincia di Bari: sono 45. Seguono Lecce e la Bat, con 34 casi in ciascuna provincia. Nella provincia di Foggia sono 31 i nuovi casi, 30 nel Brindisino. Nel novero di casi ci sono anche 3 residenti fuori regione, mentre un caso prima in via di definizione risulta attribuito alla provincia.

Si registra un decesso in Puglia. Le persone attualmente positive sono 3075, 130 le persone ricoverate in area non critica e 16 i pazienti in terapia intensiva.

Dall'inizio della pandemia, sono 272.914 i casi totali in Puglia, 48.199 nella provincia di Foggia.

Il bollettino di domenica 31 ottobre 2021.