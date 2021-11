Coronavirus, 8 decessi in Puglia e oltre 230 nuovi casi: Foggia e Taranto ancora le province con più positivi

Sono ancora le province di Foggia e Taranto le più colpite, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia. Dei 232 nuovi casi registrati oggi, oltre la metà sono stati riscontrati in Capitanata (60) e nel Tarantino (67). Altri 43 contagiati sono stati rilevati nella provincia di Bari, 24 in quella di Lecce, 10 nella Bat e 26 nel Brindisino. A questi si aggiungono altri 2 casi di provincia non identificata. 22601 i tamponi processati, per un tasso di positività che si attesta all’1%.

Ben 8 le persone decedute. Era dal 10 settembre scorso (allora furono 11 le vittime) che non si registrava un numero così alto.

Resta stabile il numero dei casi attivi (+15 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva si registrano 16 posti letto occupati. Sono 142, invece, i positivi ricoverati nei reparti di area medica.