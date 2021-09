Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 29 settembre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Sono 152 i nuovi casi di infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia su un totale di 14230 tamponi processati (tasso di positività 1,1%): 77 nella provincia di Bari, 6 nella Bat, 3 nel Brindisino, 26 nella provincia di Foggia, 40 nella provincia di Lecce, 7 nella provincia di Taranto. Inoltre, 7 casi identificati nei giorni scorsi (1 fuori regione e 6 di provincia non nota) sono stati riclassificati e riattribuiti. Nella giornata di oggi è stato registrato anche un decesso.

Scende a 163 il numero complessivo delle persone ricoverate (147 in area non critica e 16 in terapia intensiva), mentre cala di 156 unità il dato dei casi attualmente positivi (2643).