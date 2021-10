Coronavirus, altri 233 casi in Puglia: Foggia e Taranto le province più colpite

Oltre 19mila tampo processati, 233 i casi individuati oggi in Puglia. Le province di Foggia e Taranto sono quelle che fanno registrare il numero più alto dei casi (62 e 74). Sono 43 i nuovi positivi individuati nel Barese, 36 nella provincia di Lecce. Restano bassi i numeri nelle province di Bat e Brindisi, che fanno registrare rispettivamente 6 e 11 casi. A questi si aggiunge un altro caso, attribuito a un residente fuori regione.

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi.

Si ruavvicina lentamente a quota 3mila il dato delle persone attualmente positive, mentre scendono a 17 le persone in rianimazione. Sono invece 132 quelle in area non critica.