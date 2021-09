Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 28 settembre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Resta sotto l'1% il rapporto tra tamponi processati e nuovi positivi in Puglia: nella giornata di oggi sono stati riscontrati 125 casi su 13458 test per l'infezione da Covid, mentre 6 sono le persone decedute.

Il picco giornaliero è stato riscontrato nella provincia di Bari, dove sono stati rilevati 29 nuovi positivi; 26 i casi nella Bat, 9 nella provincia di Brindisi, 22 nel Foggiano, 25 nella provincia di Lecce, 18 in quella di Taranto. Infine, 4 casi precedentemente registrati come di provincia in definizione, sono stati riclassificati e riattribuiti.

Cala drasticamente il numero delle persone ricoverate, 171 nel complesso, ovvero il dato più basso degli ultimi 40 giorni. Nello specifico, 156 persone sono in area medica, 15 in terapia intensiva. Scende di 67 unità il numero dei casi attivi (2799), mentre sono stati registrati altri 186 guariti.