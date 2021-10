Coronavirus, 57 nuovi positivi nel Foggiano: in Puglia 215 casi e nessun decesso

Scende lievemente (dall'1,2% all'1%) il tasso di positività in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati processati oltre 200 tamponi in più rispetto a ieri, e rilevati 50 positivi in meno (da 265 a 215). Il numero più alto di contagiati è stato registrato nella provincia di Foggia (57 casi); 42 sono i contagi rilevati nella provincia di Lecce, 36 nelle province di Bari e Taranto, 27 in quella di Brindisi, 16 nella Bat. Per un altro caso è in corso l'identificazione della provicina di appartenenza. Non sono stati registrati decessi.

Continua a salire il numero delle persone attualmente positive, giunto a 2682, mentre sono 150 i contagiati per i quali si è reso necessario il ricovero in ospedale: di questi, 131 sono in area medica, 19 in terapia intensiva.

Con i dati di oggi, la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 35,1 casi per 100mila abitanti, in rialzo per la seconda settimana consecutiva, ma comunque abbondantemente sotto lal soglia dei 50 casi, fissata dal Ministero della Salute per l'identificazione dei casi e il tracciamento dei loro contatti.