Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Resta più o meno stabile, rispetto alla giornata di ieri, il numero dei contagi registrati in Puglia. Secondo i dati diramati oggi dal Dipartimento Prevenzione della Regione Puglia, oggi sono stati individuati 265 nuovi positivi, su oltre 21400 tamponi processati, e registrati 4 decessi.

Il picco giornaliero è stato registrato nella provincia di Bari, con ben 82 nuovi casi; 67 sono i positivi rilevati nella provincia di Taranto, 46 in quella di Lecce, 12 nella Bat e 16 nel Brindisino. Nel Foggiano sono 38 le nuove positività riscontrate. Infine, ci sono 2 casi attribuiti a residenti fuori regione e 2 per i quali è in corso di definizione la provincia di appartenza.

Torna a superare la soglia dei 2500 il dato dei casi attivi, mentre sono in totale 146 i positivi ospedalizzati (128 in area medica e 18 in terapia intensiva).