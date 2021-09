Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

La provincia di Foggia chiude la settimana con solo 5 nuovi casi di positività al Covid-19. Nell'ultimo bollettino diramato dalla Regione, Foggia è la seconda provincia con meno casi, dopo Taranto dove oggi non è stata rilevata alcuna positività. In totale sono 139 i nuovi positivi, su un totale di 14966 tamponi processati: 49 casi sono stati rilevanti nel Barese, 7 nella Bat, 16 nel Brindisino, 61 nella provincia di Lecce più 1 caso fuori regione. Si registra, infine, un decesso. Dall'inizio dell'emergenza il totale delle vittime accertate è 6777.

Sale di poche unità (+34) il numero dei casi attivi che rimane comunque sotto quota 3mila. In flessione il numero dei ricoverati: 166 sono i positivi ospedalizzati in area non critica, mentre restano 19 le persone in terapia intensiva.