Coronavirus, picco mensile di contagi (278) e record di tamponi in Puglia: nel Foggiano altri 66 nuovi positivi

Sale ancora il numero dei contagi in Puglia: nella giornata di oggi sono 278 i casi Covid individuati su 24823 tamponi (nuovo record assoluto) e 3 le persone decedute. Sale all'1,1% il tasso di positività.

Le più colpite sono le province di Taranto, Bari e Foggia dove si è registrato quasi il 75% dei casi totali: nello specifico, 75 sono i nuovi positivi rilevati nel Tarantino, 67 nel Barese e 66 in Capitanata. 37 i casi nel Leccese, 18 nella provincia di Brindisi e 17 nella Bat. Altri due casi precedentemente registrati come di provincia non definita, sono stati riclassificati e riattribuiti.

Sale a 2447 il numero degli attualmente positivi (+89 rispetto a ieri), mentre scendono di tre unità i positivi ospedalizzati (147, dei quali 18 in terapia intensiva).