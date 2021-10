Coronavirus, nel Foggiano oltre la metà dei casi registrati oggi in Puglia: 150 le persone ricoverate

Sono 82 i nuovi casi registrati oggi in Puglia su un totale di 14711 tamponi processati. Oltre la metà dei contagi odierni (45) sono stati riscontrati nella provincia di Foggia. Altri 12 positivi sono stati individuati nel Leccese, 8 nella provincia di Bari, 3 nella Bat, 5 nel Brindisino e 2 nella provincia di Taranto. A questi si aggiungono 3 casi di residenti fuori regione e 4 di provincia non ancora definita. Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun decesso.

Sale, seppur di poco, il numero dei casi attualmente positivi (2358), mentre si registra un incremento dei ricoverati, tornati a 150 (132 in area non critica e 18 in terapia intensiva).

In totale, sono stati eseguiti oltre 4 milioni di tamponi, i casi accertati dall'inizio dell'emergenza sono 271538. Sono 262355 le persone guarite.