Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 273 nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 e 2 decessi. Poco più di 22500 i tamponi processati, per un tasso di positività che si attesta all’1,2%.

Il numero più alto dei contagi è stato registrato nella provincia di Bari dove sono stati individuati 69 nuovi casi; altri 53 casi sono stati rilevati nella provincia di Lecce, uno in meno in quella di Taranto; 45 sono i nuovi positivi individuati nel Foggiano, 40 nel Brindisino. Infine, altri 3 casi riguardano residenti fuori regione, mentre 2 casi precedentemente registrati come di provincia indefinita, sono stati riclassificati e riattribuiti.

Oltre 300 i pugliesi guariti dall’infezione che fanno scendere il numero dei casi attivi a 3910. Scende anche il numero delle persone ricoverate in area medica (da 151 a 144) mentre sale di una unità (da 17 a 18) il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva.

Il bollettino di mercoledì 24 novembre 2021.