Coronavirus: oltre 200 contagi in Puglia, picco nel Foggiano con 60 positivi

Sono 210 i nuovi casi registrati oggi in Puglia su 20.532 test giornalieri. Il numero più alto di nuovi casi si registra nella provincia di Foggia con 60 positivi. Segue la provincia di Lecce con 53. Nella provincia di Taranto sono 39 i casi, 30 in provincia di Brindisi, mentre nel Barese sono 22 i nuovi positivi e 3 nella Bat. Si contano anche 3 casi di residenti fuori regione. Sono 3 i decessi registrati oggi.

Le persone attualmente positive sono 2160. Sono 16 i pazienti in terapia intensiva e 127 le persone ricoverate in area non critica.

Dall'inizio della pandemia i casi in Puglia sono stati 271.126, 47.785 in provincia di Foggia.

Il bollettino di venerdì 22 ottobre 2021.