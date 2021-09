Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus in Puglia: 7182 tamponi sono stati processati oggi, per un totale di 60 positività individuate (0,8% il tasso di positività): nel Foggiano si registra il numero più elevato di casi (29), 7 sono i positivi individuati nel Barese, 1 nella Bat, 2 nella provincia di Brindisi, 17 nel Leccese, 3 nella provincia di Taranto, 2 fuori regione. Un caso precedentemente identificato come di provincia non nota, è stato riclassificato e riattribuito.

Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi, mentre torna a ridursi il numero delle persone attualmente positive (3251). In lieve aumento i ricoverati: 194 sono in area non critica, 20 in terapia intensiva.