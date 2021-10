Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Oltre 22mila i tamponi processati oggi in Puglia: 147 sono i casi positivi e 2 i decessi registrati. Il picco giornaliero di casi è stato rilevato nella provincia di Lecce, dove sono stati individuati 58 nuovi positivi; 33 i casi nel Tarantino, 25 nella provincia di Bari. Nella provincia di Foggia sono stati rilevati 16 casi, 5 nel Brindisino e 9 nella Bat. A questi si aggiunge anche un ulteriore caso attribuito a un residente fuori regione. Continua a scendere il numero delle persone attualmente positive, giunto a 2018. Stabile il dato dei ricoverati, 131 dei quali in area medica e 17 in terapia intensiva.