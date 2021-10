Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid-19: il bilancio giornaliero diramato dal Dipartimento Prevenzione della Regione Puglia è di 127 nuovi casi e 3 decessi. Ben 23197 i tamponi processati, nuovo record assoluto. Il tasso di positività è dello 0,5%.

Nella provincia di Taranto è stato riscontrato il numero maggiore di contagi (35); sono 28 i casi nella provincia di Bat, 25 nel Leccese, 17 nella provincia di Foggia, 11 nel Barese e 7 nel Brindisino. A questi si aggiungono 2 casi di residenti fuori regione e 2 di provincia ancora non definita.

Restano 147 i positivi ricoverati, 128 in area non critica (-1 rispetto a ieri) e 19 in terapia intensiva (+1). Sono 2101 le persone attualmente positive.