Coronavirus: buone notizie in Puglia, solo 42 nuovi casi e tasso di positività giornaliero allo 0,3%

Su 14769 tamponi processati, in Puglia sono stati rilevati 42 nuovi casi positivi al Coronavirus. Il tasso di positività si abbassa ulteriormente attestandosi allo 0,3%. I nuovi contagi sono stati registrati in sole quattro province: 15 casi nella provincia di Bari, 14 nel Foggiano, 12 nel Leccese e 1 nella provincia di Taranto. Nessuna nuova positività rilevata nelle province di Bat e Brindisi, così come zero sono i decessi odierni.

Lieve calo anche delle persone attualmente positive, scese a 2123, mentre si registra una variazione negativa dei ricoverati, passati da 152 a 147. Nello specifico, 129 sono i positivi ricoverati nei reparti di area medica, mentre restano 18 i pazienti in terapia intensiva.