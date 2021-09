Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 17 settembre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Coronavirus in Puglia: scende a 31,5 l'incidenza in Puglia, dove oggi sono stati rilevati 175 casi su 13482 tamponi (tasso di positività dell'1,3%): nello specifico, 47 casi sono stati individuati nella provincia di Bari, 8 nella Bat, 5 nella provincia di Brindisi, 24 nella provincia di Foggia, 56 nella provincia di Lecce, 28 nel Tarantino, 1 fuori regione e 6 di provincia ancora da definire. Sono 5 le persone decedute, per un totale di 6764 vittime registrate dall'inizio della pandemia.

Rispetto a ieri si registrano nove ricoverati in meno: dopo quasi un mese il numero di ospedalizzati in Puglia scende sotto quota 200. Nella giornata di oggi si segnalano 19 persone in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) e 176 nei reparti di area medica (-8 ).

Ancora in calo i casi attivi giunti a 3246 (-122), mentre le guarigioni certificate oggi sono 292.

Il bollettino di venerdì 17 settembre 2021.