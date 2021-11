Coronavirus: picco di casi in Puglia (379), ma scende il numero dei ricoverati

Picco di casi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati rilevati 379 nuovi contagi: si tratta del dato giornaliero più alto degli ultimi sei mesi. Circa un terzo dei contagi è stato registrato nella provincia di Bari (120); 37 sono i nuovi casi individuati nella Bat, 18 nella provincia di Brindisi, 44 nel Foggiano, 59 nel Leccese, 89 nel Tarantino, 3 fuori regione. Per altri 9 casi non è ancora nota la provincia di appartenenza.

Sono 2 le persone decedute. Ii casi positivi salgono a 3784, mentre scende di 7 unità il dato dei ricoverati: attualmente sono 20 le persone in terapia intensiva e 160 in area non critica.