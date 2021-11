Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus in Puglia: la nuova settimana si apre con 132 nuovi casi su poco più di 16mila tamponi (tasso di positività allo 0,8%). Oltre il 64% dei nuovi contagi è stato rilevato nelle province di Bari, Foggia e Lecce, dove si sono registrati rispettivamente 53, 39 e 23 casi.

Solo 2 i nuovi positivi nella Bat, 1 nel Brindisino e 6 nella provincia di Taranto. Per altri 8 casi individuati, non è nota la provincia di appartenza. Nella giornata di oggi si conta anche un decesso, che fa salire a 6862 il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'emergenza.

Sale di cinque unità il numero complessivo dei ricoverati (183), con un lieve incremento dei pazienti in area non critica (162). Sono 21 i posti letto occupati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).