Coronavirus, 7 morti in Puglia e 118 nuovi contagi: tasso di positività stabile all'1%

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 12 ottobre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Sono 118 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19, registrati oggi in Puglia su 12299 tamponi processati: 25 nella provincia di Bari, 10 nella Bat, 8 nella provincia di Brindisi, 24 nella provincia di Foggia, 23 nella provincia di Lecce, 28 nella provincia di Taranto, 1 fuori regione. Un altro caso precedentemente identificato come di provincia in definizione è stato riclassificato e riattribuito.

Sono 7 le persone decedute: si tratta del numero più alto rilevato negli ultimi 32 giorni.

Scende nuovamente il numero delle persone attualmente positive (da 2402 a 2312), mentre restano 155 i pazienti ospedalizzati, 135 in area non critica e 20 in terapia intensiva.