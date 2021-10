Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Picco settimanale di contagi in Puglia, dove sono stati individuati altri 172 nuovi casi e registrati 3 decessi. Sono 14491 i tamponi processati, per un tasso di positività dell'1,2%. Il numero più alto di positivi è stato riscontrato nel Barese, dove sono stati individuati 51 casi, cinque in più rispetto alla provincia di Lecce. Nel Foggiano sono 37 i nuovi positivi, 7 nella Bat, 12 nella provincia di Brindisi, 15 nel Tarantino. A questi si aggiungono anche 4 casi di provincia ancora in definizione.

Lieve flessione dei ricoverati, giunti a 157 (142 in area medica e 15 in terapia intensiva), tre in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono invece 2579 i pugliesi attualmente positivi (-14).