Coronavirus in provincia di Foggia e in Puglia: morti e contagi 1 novembre 2021

È dell'1,3% il tasso di positività odierno in Puglia, dove sono stati individuati 95 nuovi casi su 7469 tamponi processati. Nella provincia di Foggia sono stati riscontrati quasi metà dei casi totali (44); 27 i contagi nel Barese, 1 nella Bat, 2 nel Brindisino, 13 nella provincia di Lecce, 8 nel Tarantino. Non sono stati registrati decessi.

Il numero dei casi attivi continua a salire (3125). Rispetto a ieri, ci sono 10 ricoverati in più (139 in area medica e 17 in terapia intensiva).