Coronavirus: nelle ultime 24 ore Taranto e Foggia le province più colpite, aumentano gli attualmente positivi ma anche i guariti

239 nuovi casi sono stati registrati oggi 6 novembre 2021 in Puglia su 19418 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono decedute due persone per il virus.

Degli ultimi casi registrati dal dipartimento di prevenzione la quasi un terzo riguardano la provincia di Taranto con 73 contagiati. Poco meno di un quarto la provincia di Foggia con 52. Seguono Bari con 43, Lecce con 33, Brindisi con 26 e la Bat con appena sette casi.

Le persone attualmente positive sono 3331 (104 in più rispetto a ieri), mentre 161 sono i pazienti ricoverati negli ospedali Covid (due in meno ): di questi 142 in area non critica e 19 in terapia intensiva. Le persone guarite salgono a 263.869 (142 in più), 6.847 i morti.

Bari è vicinissima ai 100mila contagiati dall'inizio dell'emergenza ad oggi, Foggia ai 48.500 casi