Covid, Omicron avanza senza sosta in Puglia: altri 3500 nuovi casi e due morti

Sono 3568 i nuovi casi registrati oggi 3 gennaio 2022 in Puglia. Sono invece 30.923 i test giornalieri e due le persone decedute nelle ultime 24 ore. La provincia più colpita è quella di Bari con 1458, segue Lecce con 745, Brindisi con 477, Taranto con 307, Foggia con 292 e la Bat con 227. I casi fuori regione sono 56 mentre sei sono i contagi in via di definizione. Gli attualmente positivi sono 33.976, mentre le persone ricoverate in area non critica sono 299. Trentatré sono invece le persone ricoverate in terapia intensiva.