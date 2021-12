Omicron non molla la presa in Puglia: oggi 883 nuovi casi su 13mila tamponi e altri 164 positivi nel Foggiano

Sono 883 i nuovi casi registrati oggi, 26 dicembre 2021, su 13.128 test giornalieri in Puglia (ieri erano il doppio ma su oltre 40mila tamponi). Due le persone decedute.

La provincia di Bari risulta la più colpita con 271 nuovi positivi, segue la provincia di Lecce con 220. In provincia di Foggia si contano oggi altri 164 contagiati. Sono 158, invece, i nuovi casi nel Brindisino, 33 nella provincia di Taranto e 18 nella Bat. Ancora da attribuire 5 casi (provincia in definizione) e 14 sono i positivi residenti fuori regione.

Sono 11.643 le persone attualmente positive, 171 i ricoverati in area non critica e 22 le persone in terapia intensiva.

Dall'inizio della pandemia sono 293.546 i casi totali, 5.416.748 i tamponi eseguiti, 274.949 le persone guarite e 6.954 le persone decedute.