Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

127 nuovi casi su 18.601 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus sono stati registrati oggi 24 ottobre in Puglia. Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. 39 contagi in provincia di Bari, 35 nel Leccese, 22 in provincia di Foggia, tredici nella Bat, 12 nel Brindisino e sei in provincia di Taranto. Le persone attualmente positive sono 2317. I pazienti infetti ricoverati sono 126 in area non critica e 17 in terapia intensiva.