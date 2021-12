Covid, la Puglia nella morsa di Omicron: quasi 1200 casi in un giorno su oltre 40mila tamponi

Nuovo record di contagi da quarta ondata in Puglia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1134 nuovi casi su 40705 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Due le persone decedute registrate oggi 23 dicembre 2021. Bari è la provincia più colpita con 354 positivi. A seguire Lecce con 223, la provincia di Foggia con 158, Brindisi con 147 e la provincia Barletta-Andria-Trani con 136. Chiude Taranto con 87. I residenti fuori regione infettati sono 23, sei casi non sono stati al momento attribuiti a nessuna delle sei province pugliesi.

Gli attualmente positivi superano le 9mila unità, 9004 per l'esattezza. In aumento, seppur di poco, il numero dei pazienti Covid ricoverati: sono 192 di cui 166 in area non critica e 26 in terapia intensiva.

Nella settimana dal 15 al 21 dicembre, secondo la rilevazione della fondazione Gimbe, c'è stato un incremento di casi del 57,6% rispetto alla settimana precedente in Puglia. In peggioramento l'indice dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti, salito a 195. Nonostante tutto negli ospedali resta sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 6%, e in terapia intensiva, 4%.

Il 23 dicembre dello scorso anno i casi di positività riscontrati erano inferiori (942), ma a fronte di un quarto dei tamponi processati (10.492 tamponi processati). Nel Foggiano si registrarono 205 casi. I positivi erano 52.872, otto invece le vittime e 1589 i ricoverati