Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 19 settembre 2021 in Puglia. I morti e i contagi nelle provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Altra giornata tutto sommato positiva per la Regione Puglia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 163 casi su 13391 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus e nessun decesso.

La provincia con il maggior numero di contagi registrati oggi domenica 19 settembre 2021 è Bari con 57, Lecce con 51, Foggia e Bat con 21, Taranto con 6 e Brindisi con 5. Due in corso di attribuzione della provincia e uno registrato fuori regione.

Le persone attualmente positive sono 3298, 187 quelle ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.