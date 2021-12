Coronavirus, ci sono quasi 7200 positivi in Puglia: aumentano anche i pazienti ospedalizzati

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 497 casi su 23784 test all’infezione da Covid-19 Coronavirus. Nessuno è deceduto. E’ questo il bilancio del bollettino epidemiologico del dipartimento Salute della Regione Puglia. Aumentano gli attualmente positivi: ad oggi sono 7178. Un lieve aumento si registra anche nei reparti Covid ospedalieri: 149 in area non critica e 25 in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri. Due giorni fa al policlinico Riuniti di Foggia risultavano ricoverate 36 persone, quattro in più rispetto a una settimana prima (i dettagli).

Dei casi registrati oggi 19 dicembre 2021, 169 riguardano la provincia di Bari, 110 la Capitanata, 98 la provincia di Lecce, 88 Brindisi, 11 Taranto e 15 la Bat. Altri tre casi fuori regione e tre in attesa di definizione della provincia di appartenenza. Una situazione decisamente migliore rispetto allo stesso giorno di un anno fa, dove ad esempio si contarono 26 vittime e quasi 1400 positivi (leggi qui).

In Italia Calabria, Friuli Venezia-Giulia e provincia autonoma di Bolzano sono in zona gialla. Tutte le altre in zona bianca. Malgrado i numeri crescenti, la Puglia resta una delle aree meno a rischio in Europa. Nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la Puglia con Sardegna e Molise sono le uniche tre regioni gialle, a rischio medio-basso. Il resto dell’Italia è in rosso con Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano in rosso scuro (approfondisci qui).