Focolaio a San Nicandro: più di cento il totale delle persone contagiate, almeno venti quelle già negativizzate

La situazione degli attualmente positivi resta sotto controllo e si procede verso un veloce ritorno alla normalità. Come annunciato ieri dal primo cittadino del comune garganico, gli studenti delle classi poste in quarantena, hanno già ripreso le attività in presenza