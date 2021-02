Vaccini anti-Covid al Riuniti: coperto oltre il 90% di medici e operatori, in 1207 hanno effettuato il 'richiamo'

Prosegue la ‘Fase 1’ della campagna di vaccinazione anti-Covid19, riservata agli operatori sanitari del Policlinico Riuniti di Foggia.

Dal 27 dicembre 2020 fino al 31 gennaio 2021, la prima dose del vaccino è stata somministrata a quasi tutto il personale prenotato. La somministrazione della seconda dose, invece, è iniziata il 18 gennaio scorso, a regime dal 22 gennaio. Effettuate nel complesso 4.427 vaccinazioni (3.220 prime dosi e 1.207 seconde dosi).

Nel dettaglio, le vaccinazioni di prima categoria hanno interessato oltre il 90% degli operatori prenotati: a ricevere la prima dose sono stati 703 medici (73%), di cui 53 (83%) universitari, 459 (79%) ospedalieri e 191 (60%) in formazione specialistica, 1.146 infermieri (72%) e 457 Oss (72%). Ancora, 136 laboratoristi (79%), come biologi e tecnici, 246 altri operatori sanitari (86%), come fisioterapisti e tecnici di radiologia e 518 tecnici e personale non sanitario (67%), come personale ditte esterne impegnati in reparti Covid. Infine, 14 laboratoristi dell’IZS di Puglia e Basilicata.

Le vaccinazioni di seconda categoria (seconda dose) sono state ad ora somministrate a 452 medici (49%), di cui 38 (61%) universitari, 312 (56%) ospedalieri e 102 (34%) in formazione specialistica, 420 infermieri (26%) e 166 Oss (26%). Ancora, 40 laboratoristi (23%), 102 altri operatori sanitari (35%) e 13 tecnici e personale non sanitario (2%). Infine, 14 laboratoristi dell’IZS di Puglia e Basilicata.