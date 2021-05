Coronavirus, si torna a 'respirare' nella terapia intensiva e semintensiva: ricoveri in calo nell'ospedale di San Pio

Nel dettaglio, si registrano 32 presenze nel reparto di Malattie infettive e 18 pazienti in cura in quello di Pneumologia. Ma il calo più importante, dal punto di vista qualitativo, è quello registrato nella terapia intensiva e semintensiva che, ad oggi, contano entrambe 7 pazienti in trattamento