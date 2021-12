Casi in aumento anche a Carpino, obbligo di mascherine all'aperto per almeno una settimana: "Preserviamo il Natale"

Dopo San Giovanni Rotondo, dove il sindaco ha firmato una ordinanza che dispone l'obbligo di mascherine all'aperto fino al 6 gennaio, anche il comune di Carpino corre ai ripari per frenare l'aumento progressivo dei contagi. Attualmente sono 15 i casi positivi, di cui 3 bambini, per i quali nei giorni scorsi si è resa necessaria anche la chiusura delle scuole primaria e dell'infanzia, che domani saranno riaperte: "Abbiamo completato il tracciamento di bambini e insegnanti, siamo nelle condizioni di riaprire le scuole", ha dichiarato il sindaco Rocco Di Brina.

Il primo cittadino ha anche annunciato che da domani, per almeno una settimana, sarà obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto: "Rischiamo il cambio di colore", commenta Di Brina che spiega il provvedimento con la necessità di preservare le festività natalizie: "Se dovessimo registrare un freno dei contagi o addirittura un arresto, sarò pronto a revocare l'ordinanza".

Causa maltempo, intanto, è stato posticipato a oggi il tradizionale evento 'Frasca, fanoia e olio novello': "Questa sera ci sarà l'accensione dell'albero, ma non ci saranno i bambini perché vogliamo evitare situazioni pericolose. Quella dei bambini è una delle categorie più esposte al contagio. Accenderemo l'albero evitando assembramenti e diamo il via alle nostre festività natalizie, con prudenza e molta attenzione".

Il sindaco bacchetta i cittadini per i comportamenti assunti di recente: "Ho visto nel paese un allentamento dell'attenzione, gente entrare nei locali senza mascherine. Questo non è possibile". Infine, un appello anche alla vaccinazione: "Tanti concittadini tra i 18 e i 50 anni non hanno ancora alcuna dose. Non è un buon atteggiamento verso se stessi, né verso gli altri".