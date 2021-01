Anche la città di San Pio ha il suo 'drive through’: attivo anche il servizio Usca a domicilio per i positivi al Covid

E' partito questa mattin, nella zona del parcheggio Pozzo Cavo, a San Giovanni Rotonddo, il servizio 'drive through' per i cittadini che necessitano di effettuare il tampone naso-faringeo in rapidità e sicurezza senza scendere dalla propria auto.

Per accedere al servizio occorrerà una richiesta medica: i tamponi potranno essere richiesti esclusivamente dai medici di famiglia o dai medici del Dipartimento di Prevenzione in presenza di particolari condizioni legate a sintomi o situazioni di rischio o per verifica della guarigione.

È attivo da stamattina, inoltre, anche il servizio di assistenza Usca, unità operativa composta da sanitari (per ora solo medici) che avranno il compito di gestire a domicilio con visite, monitoraggio ed esecuzione dei tamponi molecolari, i pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

In questo modo sarà possibile per l’azienda Asl potenziare un’attività fondamentale per il contrasto alla pandemia, agevolando i cittadini a fruire di questi servizi direttamente nella propria città o presso la propria residenza.