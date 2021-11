Tredici positivi a Stornarella, alcuni sono alunni della scuola. Colia: "Situazione non preoccupante, ma non abbassiamo la guardia"

Continuano le segnalazioni di casi positivi tra gli alunni di scuole elementari e medie del Foggiano. Nella giornata di ieri il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo ha firmato una ordinanza con la quale ha disposto la sospensione di tutte le attività extrascolastiche a causa di alcuni focolai in due istituti comprensivi.

Anche nel comune di Stornarella si sono registrati nuovi contagi. L'annuncio lo ha dato il sindaco Massimo Colia, con un post su Facebook: "Ci siamo lasciati con l'aggiornamento del 7 settembre scorso a zero casi covid. Considerato che da più parti gli esperti hanno detto che oramai il coronavirus ci accompagnerà nel tempo con l'evoluzione simile a quella di un'influenza, non ho ritenuto opportuno angosciarvi comunicando l'altalenare della curva dei contagi che non ha mai superato fino alla settimana scorsa le 4 unità. Oggi, però, ho creduto giusto portarvi a conoscenza dell'attuale situazione che, fortunatamente, non è quella di un anno fa, ma vede il numero dei casi in crescita. È da dire che si sapeva perché in questo periodo i malanni invernali sono fisiologici. Se prima, però, avevi tosse e raffreddore ed il tuo medico ti licenziava con... "influenza", adesso il primo pensiero è quello di fare il tampone e inaspettatamente ti ritrovi positivo al covid-19".

Colia ci tiene a tranquillizzare la comunità, specie in relazione ai numeri ben più angoscianti registrati un anno fa: "Niente di preoccupante quindi, però la cosa non va sottovalutata per la facilità e la velocità di propagazione del contagio, ma più di tutto per le ripercussioni che potrebbero esserci sui soggetti fragili. Ad oggi i positivi sono 13. Alcuni di questi sono alunni della nostra scuola che, come da protocollo ASL, ha disposto la quarantena di alcune classi per le quali saranno eseguiti dei tamponi appena trascorso il tempo standard previsto dall’ultimo contatto a rischio. Non ci resta che essere sempre accorti e gestire la situazione con l'attenzione che merita, facendo sempre riferimento al proprio medico curante ed evitando il "fai da te". Ricordiamoci che il covid è pronto a colpire non appena abbassiamo la guardia, non diamogli questa possibilità".