Si terrà sabato mattina a partire dalle 8.30 presso l’auditorium Camera di Commercio di Foggia, il congresso 'Focus on Anemia e Coagulopatie in Gravidanza', che tratterà l’anemia, le emoglobinopatie e le patologie della coagulazione in gravidanza e inaugurerà un ciclo di incontri finalizzato anche ad instaurare future collaborazioni con altre cliniche ostetriche sul territorio regionale e nazionale per adottare linee guida comuni.

Dopo il saluto delle autorità, sarà il dott. Lorenzo Lo Muzio, referente scientifico dell’evento e direttore dell'unità operativa complessa di Ginecologia ed Ostetricia ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia, a presentare il congresso.

Modereranno i lavori i Presidenti del Congresso Prof. Luigi Nappi, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia e il Prof. Ettore Cicinelli, Direttore dell'Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia II del Policlinico di Bari.

I lavori scientifici saranno aperti dalla lettura magistrale del Prof. Pantaleo Greco, Direttore della Scuola di Specializzazione di Ostetricia e Ginecologia dell'Università di Ferrara, dal titolo "Anemia in gravidanza e nel post partum: problematiche ostetriche". A seguire, la Prof.ssa Giorgina Specchia, Professore Ordinario di Ematologia dell'Università degli Studi di Bari, relazionerà sul tema "Anemia in gravidanza: inquadramento diagnostico e principi di terapia".

L'intervento della prof.ssa Elvira Grandone, Dirigente medico responsabile dell'Unità Operativa a valenza dipartimentale “Unità di Ricerca in Emostasi e Trombosi' dell' Irccs 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo sarà dedicato alle 'Patologie della coagulazione nella gravidanza e nel puerperio'.

"Emoglobinopatie causa di anemia in gravidanza" è la tematica affrontata dalla Dott.ssa Filomena Sportelli, dirigente medico del Servizio di Immunoematologia del Policlinico Riuniti di Foggia. La giornata di studi si concluderà con la somministrazione del questionario ECM per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

L'iscrizione al congresso è gratuita, ma obbligatoria. La preiscrizione deve essere confermata in sede congressuale all’atto della registrazione dei partecipanti. La partecipazione all'evento dà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi. Il congresso è rivolto a 100 partecipanti tra Medici Chirurghi specialisti in Ostetricia e Ginecologia, Ematologia, Medici di Medicina Generale, Ostetriche, Tsrm ed Infermieri.

Compongono la segreteria scientifica la dott.ssa Tiziana Celeste, la dott.ssa Angela Savastio e la dott.ssa Maria Schiavone e l’ostetrica Marisa Antonelli.