La Asl Fg assume direttori di Radiologia e Ortopedia e Traumatologia: pubblicati gli avvisi

La Asl di Foggia assume direttori di Radiologia e Ortopedia e Traumatologia al ‘Masselli Mascia’ di San Severo e di Radiologia al ‘San Camillo De Lellis’. di Manfredonia. Con le deliberazioni n. 39, 40 e 41 pubblicate oggi, sono stati approvati tre avvisi pubblici per il conferimento di altrettanti incarichi di direttore di Struttura Complessa, attualmente vacanti.

Gli avvisi pubblici sono per titoli e colloquio. I tre incarichi avranno durata quinquennale con possibilità di rinnovo. Le caratteristiche professionali necessarie per ricoprire gli incarichi in questione sono state definite sulla base delle indicazioni del Collegio di Direzione, tenendo conto della programmazione aziendale generale e delle attività da svolgere.

Gli avvisi, pertanto, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici che devono possedere i candidati, definiscono il “profilo” del dirigente da incaricare, con riferimento sia agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (cosiddetto “profilo oggettivo”), che alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (“profilo soggettivo”).

I bandi seguiranno il regolare iter di pubblicazione sul B.U.R.P. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande di partecipazione all’avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al direttore dell’Azienda Sanitaria Locale provinciale “Foggia”- U.O. Concorsi e Assunzioni- via Michele Protano, 13 - 71121 Foggia, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, secondo le modalità previste dal bando.