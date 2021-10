A Foggia compresse antivirali per sconfiggere il Covid: due al giorno per cinque giorni

Il Policlinico Riuniti darà avvio alla sperimentazione delle compresse antivirali contro il Covid-19 a partire dal 15 ottobre. Due compresse al giorno per cinque giorni. Si tratta di una ulteriore possibilità della medicina di sconfiggere la malattia con nuovi metodi alternativi al vaccino su cui la scienza punta molto. I candidati allo studio devono contattare il reparto di Malattie Infettive - spiega il prof. Sergio Lo Caputo, responsabile delle sperimentazioni dell'ospedale - nel momento in cui avvertono sintomi del Covid per avviare tutte le procedure diagnostiche e rientrare nel trial clinico. "Non aspettate che la malattia evolva stando a casa ma contattateci via mail o telefono"