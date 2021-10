18 mesi senza la commissione invalidi civili: disabili e ammalati di Orta Nova ancora costretti a spostarsi a Cerignola

“Da circa un anno e mezzo chiediamo alla politica e alle istituzioni di mobilitarsi per far tornare la commissione di accertamento delle invalidità civili ad Orta Nova” è quanto dichiara Antonio Di Carlo, capogruppo in Consiglio comunale di ‘Orta Nova mi piace’.

“Infatti, durante la prima ondata della pandemia, la suddetta commissione è stata spostata dalla storica sede del poliambulatorio ortese di Corso Umberto I verso la sede dell’Ex Inam di Viale Di Vittorio a Cerignola. Questo spostamento è stato disposto poiché i locali del poliambulatorio di Orta Nova non consentivano le misure di sicurezza necessarie. Ma a distanza di 18 mesi dal provvedimento non è cambiato ancora nulla, con il risultato che tante famiglie di disabili e ammalati residenti nel territorio dei Cinque Reali Siti debbano spostarsi di così tanti chilometri per effettuare le visite, con tutto ciò che questo comporta in termini di disagi” aggiunge.

Il 9 giugno 2020 il consigliere comunale aveva inviato una lettera al sindaco: “Non ho ricevuto risposta”. Successivamente, in qualità di presidente del Consiglio dell’Unione dei Cinque Reali Siti, Di Carlo ha interpellato il direttore generale dell’Asl Foggia Vito Piazzola il 1 febbraio di quest’anno per chiedere il ripristino della sede e scongiurare un eventuale ridimensionamento della struttura di Orta Nova, anche per quanto riguarda altre attività ambulatoriali specialistiche. “Piazzolla, dopo esserci risentiti negli ultimi giorni, si è mostrato molto disponibile e mi ha riferito che a breve il servizio sarà ripristinato, in quanto l'Asl ha la volontà di mettere in sicurezza le sedi delle commissioni e conciliare anche lo svolgimento della campagna vaccinale”.

Di Carlo fa sapere che al momento per quanto riguarda la commissione di accertamento delle invalidità, c’è la disponibilità da parte dell’associazione Misericordia di Orta Nova ad impegnare i propri locali in maniera gratuita e continuativa.