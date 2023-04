Ospedale di Manfredonia: restano i problemi delle liste d'attesa e della mancanza di anestesisti

Il Comitato Sanità Politico Popolare è soddisfatta dell'impegno della Asl di Foggia in merito al miglioramento della qualità dei servizi sanitari dell'ospedale di Manfredonia, a partire dall'assegnazione di un nuovo responsabile di struttura in Cardiologia e da quello del Pronto Soccorso (in dirittura di arrivo).

Il comitato formato da Gianluca Totaro, Massimo Ciuffreda, Giulia Fresca, Gaetano Prencipe, Maria Teresa Valente, Raffaele Fatone, Francesco Schiavone, Maria Rita Valentino e Michele Iacoviello, evidenzia l'aumento delle ore delle prestazioni ambulatoriali e la struttura per la lungodegenza e la riabilitazione, di prossima apertura.

"Si tratta dei primi risultati positivi raggiunti dopo la riunione del 24 gennaio con il direttore della Asl Fg, Antonio Nigri, che ha finora mantenuto gli impegni assunti con noi consiglieri comunali manfredoniani dei partiti e delle liste di opposizione riuniti nel Comitato Sanità Politico Popolare, alla presenza del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, dell’assessore regionale alle Politiche sociali Rosa Barone, del consigliere regionale Paolo Campo".

Ciò nonostante, rimane l’insoddisfazione il problema delle liste di attesa. Il comitato ha avanzato una proposta, vale a dire l’accordo di collaborazione tra l'Asl e l'Università di Medicina di Foggia per l'invio di specializzandi nel nostro presidio ospedaliero, con l’ulteriore obiettivo di offrire agli specializzandi un ambito di esercitazione più ampio. "Si tratterebbe comunque di un rimedio parziale e non della soluzione del problema, per la quale sarebbe necessario investire nell’assunzione di maggiore personale sanitario qualificato e in nuove tecnologie".

Resta anche il problema della carenza di anestesisti. "In ogni caso, resta ferma la convinzione che la continua interlocuzione e la cooperazione tra il Comitato Sanità Politico Popolare e i vari soggetti istituzionali coinvolti, non possa che portare a progressivi e concreti miglioramenti nei servizi prestati dall’ospedale e in generale nella sanità a Manfredonia e che si tratti di un percorso virtuoso da seguire con serietà e determinazione".