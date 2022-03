Il diktat sui Pronto soccorso: tutti i turni devono essere coperti, predisporre straordinari e prestazioni aggiuntive

L’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese e il direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montanaro hanno inviato oggi una circolare ai direttori generali delle Asl pugliesi e ai direttori delle Aziende ospedaliere universitarie al fine di predisporre un potenziamento dell’organizzazione dei Pronto Soccorso per garantire massima sicurezza sanitaria e un’assistenza di qualità su tutto il territorio regionale. “Nella circolare viene disposto che i direttori generali dovranno impartire ordini di servizio per la copertura dei turni in Pronto Soccorso".

Inoltre, evidenzia Palese, "qualora le misure ordinarie non dovessero risultare sufficienti si dovrà procedere mettendo in atto tutti gli strumenti contrattuali previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a straordinario o prestazioni aggiuntive".

L'assessore prosegue: "Quello della carenza di personale medico e del divario storico che c’è con altre regioni del nord nel rapporto tra numero di operatori sanitari e abitanti sono temi di fondo sui quali la nostra regione è da sempre molto attenta. Da parte della Regione ci sarà comunque il sostegno necessario, soprattutto di natura economica, per continuare ad affrontare al meglio tutte le esigenze della sanità, un sostegno che risulterà strategico anche per la fase post-pandemia”.