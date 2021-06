Elevate temperature, quattro hub vaccinali chiudono per mancanca di climatizzatori: corre ai ripari il comune di Orta Nova

Per fronteggiare i disagi collegati alle elevate temperature, presso alcuni punti vaccinali della provincia di Foggia sono in corso lavori di messa in sicurezza finalizzati a garantire l'ideale comfort climatico per utenti e operatori. Dal pomeriggio di oggi 30 giugno sino a domani 1 luglio, pertanto, l’hub vaccinale di Orta Nova sarà chiuso per consentire l’installazione di adeguati impianti di climatizzazione in sinergia con l’amministrazione comunale.

Le vaccinazioni prenotate nel pomeriggio di oggi saranno spostate al pomeriggio di sabato 3 luglio. Le vaccinazioni previste per la giornata di domani, 1 luglio, saranno effettuate venerdì 2 luglio. "La direzione si scusa con le persone per il disagio collegato al rinvio dell’appuntamento vaccinale che potrà però essere recuperato in breve tempo e all’interno di locali idonei alle attuali condizioni climatiche"

Confermata l'iimpossibilità di installazione di climatizzatori, quindi la chiusura delle postazioni di Foggia, Istituto Masi-Giannone (dal 5 luglio le attività si sposteranno al PVP della Fiera di Foggia); Monte Sant'Angelo, Palazzetto dello Sport (dal 5 luglio le attività di sposteranno al Punto vaccinale all'interno del Presidio Territoriale di Assistenza); San Severo, Scuola elementare De Palma (dal 5 luglio le attività si sposteranno al PVT di via Crogan); Troia, Palazzetto dello Sport (dal 5 luglio le prime dosi saranno prenotabili presso gli altri punti vaccinali del territorio, le seconde dosi saranno somministrate presso la sede del Distretto di Troia).