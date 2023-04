Nigri assente al Consiglio comunale monotematico sul 'Tatarella': "Non gli interessano le criticità dell'ospedale"

“Grave l’assenza del direttore generale dell’Asl, Nigri, che invece avrebbe dovuto essere presente per raccogliere le istanze dei cerignolani e rendersi conto delle carenze e delle criticità dell’ospedale Tatarella”. È il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, a margine del Consiglio comunale monotematico svoltosi stamattina a Cerignola.

“Un ospedale dove manca circa il 40% dei medici che sono previsti dalla pianta organica. Il caso più eclatante – spiega De Leonardis - è quello del reparto di Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza dove mancano ben 12 dirigenti medici sui 15 previsti e dove non c’è nessun ausiliario specializzato. In affanno anche i reparti di Chirurgia generale, dove sono in servizio 6 medici sui 12 previsti; Gastroenterologia, con un solo medico in servizio; Ortopedia e traumatologia dove mancano ben 7 dirigenti medici sui 9 previsti e dove non ci sono oss; Cardiologia, dove mancano 6 medici su 13 previsti; Ostetricia e ginecologia, dove mancano 6 medici su 12 previsti; Servizio trasfusionale, dove mancano 4 medici su 6 previsti e laboratorio analisi dove non c’è nessuno dei 3 biologi previsti. Una situazione allarmante per l’ospedale della seconda città più popolosa della Capitanata e che, geograficamente, è il punto di riferimento del Basso Tavoliere e dei Monti Dauni Meridionali. Il diritto alla salute dei cittadini chiede risposte immediate e dinamismo anziché assenze imbarazzanti”, conclude De Leonardis.