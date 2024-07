Centro 'Emma Francavilla, la struttura che mette in luce le abilità dei diversamente abili: "Ci crediamo fortemente"

Gioia, condivisione, apprendimento ed esperienza sul campo. Al centro 'Emma Francavilla' di San Giovanni Rotondo si respira un clima festante. Lo dimostrano le immagini pubblicate quotidianamente sulla pagina Facebook ufficiale, dove i protagonisti sono le persone che frequentano la struttura, 15 in tutto al momento.

La programmazione delle attività è trimestrale, con alcuni punti fermi, come ad esempio il progetto mestieri: "Vogliamo rendere consapevoli i ragazzi delle loro abilità", spiega a Foggiatoday Carmen Di Nonno, coordinatrice del progetto per la cooperativa sociale Atena che dal 9 dicembre 2021 gestisce il servizio del centro sociale polivalente per diversamente abili di via Leandro Giuva, dedicato alla memoria della psicologa prematuramente scomparsa nel gennaio 2016.

Fanno parte del team un'animatrice sociale e due operatori socio-sanitari. Al loro fianco c'è una schiera imponente di volontari formati e selezionati per le attività che permettono ai frequentatori del centro di mettere in pratica abilità nascoste e fino a quel momento mai sperimentate.

I protagonisti sono super impegnati, d'altronde l'elenco delle attività è lunghissimo: ristorazione, animatori special, cucito creativo, sport inclusivo in palestra, musical, integrazione e socializzazione a scuola, clown terapia, il progetto 'Respiro' con Legambiente e tanti altri progetti caratterizzano le giornate dei partecipanti.

Il centro (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19), è una struttura per soggetti diversamente abili dai 18 ai 75 anni, con bassa compromissione delle autonomie funzionali (ad esempio sindrome di down e ritardo mentale-cognitivo) alle attività ludico-ricreative, di socializzazione e animazione.

L'iscrizione al centro 'Emma Francavilla' è subordinata al pagamento di una quota mensile di compartecipazione - da un minimo di 50 a un massimo di 150 euro mensili in base all'I.s.e.e., a carico delle famiglie e riscossa direttamente dal Comune, presso il quale, tramite i Servizi Sociali, è possibile presentare domanda.

In via Leandro Giuva non ci si ferma mai. L'entusiasmo è dilagante, i risultati oltre le aspettative. "Siamo soddisfatti, non soltanto di essere al fianco dei ragazzi e di sviluppare competenze e capacità di ciascuno, ma anche della partecipazione dei volontari ai nostri progetti. Ci crediamo fortemente"