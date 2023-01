Vieste avrà il suo centro Dialisi, poi toccherà anche a Manfredonia

Entra nella fase operativa il processo di assorbimento dei centri territoriali di Dialisi da parte della Asl Foggia. Si parte da Vieste. Domani mattina si darà ufficialmente inizio alle procedure di cantierizzazione della struttura, ubicata all’interno della sede aziendale del distretto socio-sanitario, in località Coppitella.

Nelle scorse settimane il Dipartimento di Prevenzione, insieme all’Area Tecnica e alla Nefrologia di San Severo, ha definito gli interventi finalizzati a fornire i locali di tutte le dotazioni strutturali e tecnologiche necessarie.

Con deliberazione del commissario straordinario n. 973 del 28 dicembre 2022 sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria. Domani, pertanto, i tecnici della Asl Foggia e di “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, con la ditta esecutrice dei lavori, apriranno il cantiere definendo le modalità organizzative e operative con cui saranno svolti i lavori.

Obiettivo prioritario è garantire il prosieguo delle prestazioni sanitarie ai pazienti dializzati ed assicurare un adeguato livello di assistenza. Gli interventi, pertanto, saranno effettuati nei fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica.

La Direzione, in ogni caso, si scusa per eventuali disagi che potrebbero verificarsi a causa dei lavori, necessari per riconsegnare alla comunità una struttura più moderna e funzionale, decorosa e accogliente.

“Il processo di assorbimento prosegue spedito, all’insegna dell’interazione di Regione Puglia, Asl Foggia, amministrazioni dei comuni coinvolti e della collaborazione attiva con Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” a cui va il ringraziamento per la professionalità con cui, anche in questo frangente, sta assicurando le prestazioni” spiega il commissario straordinario Antonio Nigri

A breve il processo di assorbimento interesserà anche Manfredonia dove il centro si sposterà all’interno del Presidio Ospedaliero.