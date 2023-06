Centro dialisi di San Nicandro Garganico, Vocale: "Uniti per garantirne l'efficienza"

“Da ieri mattina presto intrattengo costanti contatti con la Direzione generale della Asl di Foggia per chiedere tempi celeri per la risoluzione dei problemi di carenza medica ma anche per tentare di attivare il prima possibile la guardia medica turistica a Torre Mileto”. Questo il commento del sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, che ha affrontato anche il tema del Centro Dialisi, prospettando delle soluzioni all’assessore regionale Raffaele Piemontese, in videoconferenza prima con l’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, poi con il direttore generale della Asl Fg. “C'è l'impegno della Regione ad iniziare velocemente, già dalla prossima settimana, l'iter per autorizzare anche in Puglia la dialisi ad assistenza limitata (cioè possibile anche senza medico)”.

Sul tema, rispetto al quale questa mattina c’è stata una raccolta firme da parte di un comitato di cittadini e del suo promotore, il consigliere comunale d’opposizione Antonio Berardi, la Asl Foggia sta ultimando le procedure di assunzione di altri nefrologi, mentre si sta cercando di coprire in qualche modo le assenze prossime del medico titolare. “Il centro dialisi di San Nicandro Garganico è un'eccellenza del territorio e dobbiamo essere tutti uniti, ognuno nel modo che può e crede, per garantirne l'efficienza” ha concluso il primo cittadino.